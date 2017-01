Goffin, Darcis, Bemelmans en De Loore vormen opnieuw een kwartet

Inzet van de Belgische tennisspelers is een plaats in de kwartfinales van de landenbeker voor mannenteams. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we met z'n allen weer zullen knokken voor elk punt", klinkt Van Herck strijdvaardig. "Dat zal nodig zijn tegen een erg sterke Duitse ploeg."

Duitsland rekent onder anderen op Mischa Zverev (foto). Hij zorgde op de Australian Open voor een stunt van formaat door in de vierde ronde nummer 1 van de wereld Andy Murray uit te schakelen.