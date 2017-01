Duitsland rekent tegen België op de killer van Andy Murray

Mischa Zverev leverde eergisteren op de Australian Open een stunt van formaat door in de 1/8e finales Andy Murray (ATP-1) uit te schakelen. Daarna ging hij in de kwartfinales zelf onderuit tegen Roger Federer.

Michael Kohlmann schat de Belgische Daviscup-ploeg, met David Goffin (ATP-11) in principe als speerpunt, hoog in. "Twee jaar geleden bereikten ze de finale en ook nu zijn de spelers goed in vorm", zegt hij.

"David Goffin is nog in de running voor de titel op de Australian Open, Steve Darcis haalde er de derde ronde en Ruben Bemelmans won het Challengertoernooi in Koblenz."

De duels in de eerste ronde van de Wereldgroep worden van 3 tot 5 februari afgewerkt. Bij winst speelt België in de kwartfinale (7-9 april) tegen titelhouder Argentinië of Italië.