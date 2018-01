Zo vader, zo zoon: Korda junior wint Australian Open bij de junioren

Petr Korda was in de jaren 90 een van de betere subtoppers op het tenniscircuit. In de nadagen van zijn carrière had hij op de Australian Open van 1998 één uitschieter.

20 jaar later probeert zoon Sebastian in de voetsporen van zijn vader te treden. In de strijd om de titel bij de junioren in Melbourne rekende hij af met de Taiwanees Tseng.

"Ik wou hier absoluut winnen, om mijn vader te plezieren voor zijn 50e verjaardag", vertelde Sebastian. "Ik haal veel motivatie uit zijn overwinning hier in 1998. Ik kijk er vaak naar terug op YouTube, minstens één keer per maand."

Dat Korda junior zijn klassiekers kent, bewees hij door zijn overwinning te vieren met een schaarbeweging, net zoals zijn vader 20 jaar geleden.