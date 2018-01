Elise Mertens krijgt na sterke Australian Open warm welkom in Zaventem

De 22-jarige Mertens hield de Belgische eer hoog op de Australian Open. Ze stond voor het eerst op de hoofdtabel en schopte het meteen tot in de halve finales. Daarvoor had ze ook al met succes haar titel in Hobart verlengd. Op de wereldranglijst komt ze nu voor het eerst de top twintig binnen.

Op de luchthaven werd ze ontvangen met spandoeken, ballonnen en bloemen. "Ik ben heel blij dat ik terug ben. Het is een lange reis en een mooie trip geweest", vertelde ze.

"Ik ben heel blij met mijn resultaten. Top twintig is ongelofelijk. Nu ga ik even tijd doorbrengen met mijn familie, even bekomen. Daarna gaan we er opnieuw tegenaan. Het volgende op mijn programma is de Fed Cup."

België speelt op 10 en 11 februari in de eerste ronde van de Wereldgroep in en tegen Frankrijk.