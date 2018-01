Voorzitter tennisclub Mertens: "Met bussen naar Zaventem"

Hoe heeft dit knappe toernooi in Hamont geleefd? "Er was hier een 100-tal mensen. Redelijk veel om 4u 's nachts. De mensen hier leven allemaal mee en we zullen haar ook eren als ze terugkomt. We gaan met bussen naar Zaventem. En we hebben ook al verrassingen voorbereid hier, maar daar kan ik nog niets over zeggen."

Het is ondertussen bekend dat Mertens zaterdag weer in het land zal zijn. Sporza zal daar natuurlijk ook over berichten.