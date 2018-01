Mama Mertens: "Denk dat vermoeidheid Elise parten speelde"

Tenniscoach Carl Maes kent Mertens ook erg goed, net als de tennisster werkt hij ook op de Kim Clijsters Academy. Hij spreekt van een gemiste kans. "Dat is het toch een klein beetje."

"We zagen geen al te sterke Elise Mertens, ze heeft niet haar beste wedstrijd gespeeld. Maar ook Wozniacki was niet top. Ik vind niet dat we een topwedstrijd gezien hebben. Als we echter het grote plaatje bekijken, kunnen we alleen maar trots en tevreden zijn."

Wat hinderde Mertens vandaag? "Ik denk minder de zenuwen, ik denk dat die in de vorige matchen wellicht de bovenhand konden nemen. Ik denk niet dat de gelegenheid nu te groot was. Ik denk dat vermoeidheid een klein beetje zijn intrede heeft gedaan."

"Ook al omdat er na die vorige wedstrijd - denk ik - een beetje een decompressie is geweest. Ze vond nog wel de focus, maar je kan niet ontkennen dat de vorige match dé grote ontlading met zich meebracht."

"De sfeer was top, ze heeft gisteren goed getraind. Er was niks mis, maar op een bepaald moment neemt die vermoeidheid dan toch de overhand in balans met de spanning."

En wat met de ervaring in zo'n halve finale? "Als ik iemand moeite heb zien hebben met de omstandigheden, was het Wozniacki. Die stond er op een gegeven moment heel gunstig voor, maar die is dan "met een kort armpje" beginnen te tennissen. Ik denk dat Wozniacki er meer last van had en Elise er helaas geen gebruik kon van maken."