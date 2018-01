Mertens: "Ik ben heel blij met halve finale, maar had meer gewild"

Mertens moest haar meerdere erkennen in Caroline Wozniacki. Hoe kijkt ze op haar match en toernooi terug? "Ik ben heel blij dat ik in de halve finale gestaan heb. Maar ik was natuurlijk dicht bij de finale. Je wil altijd meer."

"Mijn tegenstandster speelde vandaag uitstekend. Haar opslag werkte, alles liep. Ik heb alles gegeven tot op het einde, maar jammer genoeg juist niet genoeg."

Was Wozniacki dan te sterk, of zat er meer in? "Een beetje van beiden: Wozniacki staat niet voor niets in de halve finale en is niet voor niets nummer 2 van de wereld. Maar wat je wil, gaat niet altijd. Ik heb ervoor gevochten tot het eind. Ik had heel graag een 3e set gewild."