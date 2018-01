Appelmans: "Mogen op elk grandslamtoernooi dromen met Elise"

Mertens droop ontgoocheld met wat gevloek af. Ze had er wellicht zelf ook meer van verwacht? "Ja en dat is ook heel mooi. Uiteindelijk was dit allemaal bonus voor haar."

"Vorige keer versloeg ze de nummer 4 van de wereld, nu moest ze tegen de nummer 2. Als je dan zo teleurgesteld bent, wil dat zeggen dat je ook heel ambitieus bent. Ik denk dat we vooral dat moeten onthouden."

"We hebben een speelster gezien die nog beter zal worden. Die nu al in de top 20 staat en die zeker op weg is naar de top 10. En die nog deze resultaten zal halen in de toekomst, daar ben ik redelijk van overtuigd. Het is geen toevalstreffer geweest. Dat is wel belangrijk. Ik denk dat we op elk grandslamtoernooi mogen dromen van zulke resultaten van Elise."