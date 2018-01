VIDEO: toss, knappe punten, beslissende tiebreak en vertrek

Vannacht Belgische tijd is een abrupt einde gekomen aan het opmerkelijke parcours van Elise Mertens op de Australian Open. In haar eerste deelname aan dit grandslamtoernooi stoomde onze landgenote zonder ook maar één set te verliezen door naar de halve finales.

In die halve eindstrijd moest Mertens haar meerdere erkennen in Caroline Wozniacki, die op haar ervaring kon teren en profiteerde van de iets te hoge foutenlast bij Mertens.

Voor Mertens is Australië hoe dan ook een succesverhaal geworden. Niet vergeten dat de Belgische in de aanloop naar Melbourne eerst het toernooi van Hobart op haar naam geschreven had.

Hieronder vindt u enkele video's van de wedstrijd tegen Wozniacki.