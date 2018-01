Elise Mertens: "Met voeten op de grond in mijn bubbel"

Elise Mertens is de koning te rijk in Australië. "Ik blijf in mijn bubbel met mijn twee voetjes op de grond", verzekert ze. "Het wordt een match als een andere."

"Het is moeilijk om mijn kansen in te schatten. Zij is fysiek heel goed, maar ik voel me ook nog goed. Het zal vooral een mentale strijd worden."

Mertens speelde al een keer tegen Wozniacki. Vorig jaar won ze op het graveltoernooi van Bastad in 3 sets (7-5, 4-6, 6-2). "Dat was nipt", herinnert Mertens zich. "Ik ga me heel goed voorbereiden. Eens ik op het terrein sta, ben ik iemand anders."