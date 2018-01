Appelmans: "Druk voor Wozniacki groter dan voor Mertens"

Bij haar eerste deelname aan de Australian Open mag Elise Mertens meteen strijden om een plaats in de finale. "Dat is heel straf", vindt Sabine Appelmans. "Maar als je haar nu ziet spelen, is ze die halvefinaleplaats wel waard."

"Het komt nu snel en onverwacht, maar qua niveau kan ze zeker mee met de besten. Ze is stelselmatig gegroeid in haar carrière en is steeds beter gaan tennissen. Dat ze langzaam kon groeien, is een voordeel."

"Ik geef Wozniacki een licht voordeel, vooral gebaseerd op haar status, al zal Mertens wel kansen krijgen. Er zit veel verbetenheid in haar spel als ze op de baan staat."

"Ook in haar entourage zit het goed, met Kim Clijsters, Carl Maes en haar vriend die het als coach zeer goed doet. Zij houden Elise met de voeten op de grond en doen haar geloven in wat ze kan, maar geven haar ook hoop dat ze ooit een grandslam kan winnen. Dat is een zeer goeie combinatie."