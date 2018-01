Carl Maes: "Met open mond naar prestatie van Elise gekeken"

Ook Sporza-tenniscommentator Dirk Gerlo was vol lof. "Mertens heeft gewoon briljant gespeeld. Ik heb er geen andere woorden voor. Ze is totaal complexloos op de baan gekomen. Ze wist natuurlijk dat ze de underdog was en ze heeft die rol absoluut waargemaakt."

"Ze was niet onder de indruk van de omstandigheden en haar tegenstander, toch de vierde van de wereld. Van bij het begin wou Mertens het tempo bepalen. Het was indrukwekkend hoe ze de eerste set uitserveerde."

"En haar tweede set was fenomenaal. Ze legde de ballen waar ze wou", was Gerlo ook aangenaam verrast door Mertens' niveau. "Ik had ze al een aantal keer zien spelen, ook hier op de Australian Open. Maar het niveau dat ze vandaag bereikt heeft, dat heeft ze eigenlijk nog niet getoond de voorbije wedstrijden."

"Ze heeft de tenniswereld verbaasd. Op Twitter hebben alle internationale waarnemers het over een ware ontdekking voor het tennis. "Dit is een speelster die een plaats heeft bij de absolute wereldtop", klinkt het. Ik denk wel dat dat misschien nog wat vroeg is om te zeggen. Maar ze heeft nog zoveel potentieel. En wat ook opviel: ze bleef er heel kalm bij."

Gerlo kwam ook nog even terug op de band met Clijsters. "Mertens heeft zich 6 weken voorbereid in Clijsters' academie in Bree. Ze sparde daarbij vaak met Kim. Ze kreeg ook veel tactische raadgevingen. Clijsters is een soort van mentor voor haar. Ze zegt zelf dat ze in Kims voetsporen wil treden. Dan moet ze wel nog een gigantische sprong maken. Clijsters won 4 grandslamtoernooien, waaronder de Australian Open. Dat is nog een eind weg."