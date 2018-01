Mertens: "Een van de mooiste momenten uit mijn carrière"

In 2 sets knokte Elise Mertens (WTA-37) zich in de achtste finales voorbij Petra Martic (WTA-81). "Niet iedereen kan zeggen dat hij of zij in de kwartfinales van een grandslamtoernooi gestaan heeft", zei een gelukkige Mertens.

"Het was de eerste keer in mijn leven dat ik met zo'n hitte moest afrekenen. Dat was heel vermoeiend."

"Toen Martic in de 1e set een 4-0 achterstand ongedaan maakte, zakte mijn energie misschien wat. Ze begon beter te spelen. En in de 2e set begon ze ook beter te serveren. Bij het laatste game dacht ik: "Alles geven en hou het simpel." En dat is me gelukt."