Tennisspeler Tennys: "Zeg maar David"

Tennys Sandgren kreeg al heel wat grappen te horen over zijn voornaam. 's Ochtends heeft hij er geen zin in.

"In de koffiebar zeg ik gewoon David of zo. Dan heb ik geen zin om het meteen over mijn naam te hebben", lacht Sandgren.

De 26-jarige Amerikaan is een laatbloeier. Twee jaar geleden zat hij als nummer 263 van de wereld nog gewoon in de kroeg tijdens de US Open. De eerste ronde in de kwalificaties was voor hem al het eindstation.

Gisteren stuntte Sandgren in de tweede ronde van de Australian Open tegen oud-winnaar Stanislas Wawrinka.