Coach van Goffin: "Ferme tik die ik niet zag aankomen"

"Na eerste set niet meer dezelfde David", zegt Goffins coach.

David Goffin heeft zijn status van schaduwfavoriet in Melbourne niet kunnen waarmaken. In ronde 2 moest hij het in een loden hitte afleggen tegen de Fransman Benneteau. "Ik denk niet dat het aan de warmte lag", zegt zijn coach Thierry Van Cleemput.