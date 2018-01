Carl Maes: "Goffin oogde niet echt fris in hitte, wereldpartij Benneteau"

De hitte was er natuurlijk voor Benneteau ook. Wat maakte dan het verschil? "Ik zie 2 factoren. Benneteau heeft enerzijds heel veel ervaring, maar hij is ook gepasseerd voor de Daviscup-ontmoeting met België eind vorig jaar."

"Hij heeft bijna niet gespeeld toen en heeft zich waarschijnlijk heel goed kunnen voorbereiden. Hij speelde nu ook een wedstrijd waarin hij echt niks te verliezen had. Misschien had hij wel een revanchegevoel voor die gemiste Daviscup, misschien had hij die wel verdiend en wou hij dat aan kapitein Yannick Noah tonen."

"Benneteau heeft een wereldpartij gespeeld. Er zijn zo veel punten gespeeld waarbij hij uit een erg moeilijke situatie, 3 meter achter de lijn, toch nog winners kon slaan."

"Maar je kan niet ontkennen dat Goffin er een beetje bedeesd bijstond. Waarschijnlijk had een andere uitslag in de 2e set het in het voordeel van Goffin kunnen beslechten. Na die tiebreak is het wat bergaf gegaan."