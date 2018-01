Gavrilova na pijnlijk verlies tegen Mertens: "Het is geschift"

Daria Gavrilova (WTA-23) stond tegen Elise Mertens in geen tijd 5-0 voor in de eerste set. De Australische kon liefst 8 setpunten niet benutten, maar Mertens won 7 games op rij en stoomde in set 2 ook door naar de overwinning.

"Ik weet niet wat me overkomen is", reageert Gavrilova. "Ik speelde echt goed in die eerste set. Ik kan nog steeds niet geloven hoe ik die set heb verloren. In alle spelletjes waren er kansen. Alles is zo snel gegaan."

"Eerder heb ik speelsters en spelers gezien die een set verliezen na een 5-0 voorsprong en ik vroeg me af hoe dat mogelijk is. Ik vond het belachelijk dat ze niet in staat waren een winner te slaan om zo de set te pakken. Maar nu lukte me dat ook niet. Dat is een les."

Gavrilova had wel lof voor Mertens' strijdlust. "Ze wist vooral de belangrijke punten te verzilveren. En ik geraakte gefrustreerd. Er zijn nog lacunes in mijn spel. Mijn ultieme doel is het winnen van een grandslamtoernooi, maar ik moet nog veel dingen verbeteren. Ik ben nog niet klaar."