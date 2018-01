Federer krijgt vreemde vragen voorgeschoteld van komiek Will Ferrell

Het gebruikelijke interview na de partij kreeg bij Roger Federer een vreemde wending. Na zijn overwinning tegen Aljaz Bedene vroeg interviewer John McEnroe een speciale gast op het veld. Komiek Will Ferrell schotelde Federer enkele vreemde vragen voor.

De Amerikaan vergeleek eerst de Zwitser met een dartele gazelle. Federer kon het wel smaken, maar had een terechte opmerking: "Worden die niet opgegeten op het einde?" Ferrell had een gevat antwoord klaar: "Niet als ze snel genoeg zijn."

De komiek vroeg zich vervolgens af of Federer een vampier of een heks is omdat de Zwitser volgens hem amper verouderd is. Zowel McEnroe als Federer vroegen zich luidop af welke keuze het beste is.

Om af te sluiten ontkrachtte Federer de mythe dat hij zo sterk is omdat hij enkel wombat (het nationale dier van Australië) zou eten.