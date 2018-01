Djokovic ijvert voor eerlijkere verdeling prijzengeld: "Spelers verdienen meer van koek"

Djokovic heeft nog niet gereageerd op zijn demarche, hij speelt morgen pas. Kevin Anderson, zijn vicevoorzitter, kwam er wel al even op terug na zijn eersterondenederlaag.

De Zuid-Afrikaan suggereerde dat het de bedoeling is dat meer spelers een redelijk loon kunnen verdienen op de tour. "De situatie nu is al veel beter dan 4 of 5 jaar geleden. Als je nu in de top 100 staat, heb je een goed inkomen. We willen dat optrekken naar 150, 200, enz..."

"Ik vind dat we meer centen verdienen. Maar ik begrijp ook de tegenreactie. Onze tour bestaat uit 50 procent spelers en 50 procent toernooien. Dat brengt soms wat frustraties en uitdagingen met zich mee, maar het evenwicht moet er wel zijn. We blijven zoeken naar een oplossing."