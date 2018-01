Goffin en Mertens kennen tegenstand in eerste ronde: Bachinger en Kuzmova

Bachinger en Goffin ontmoetten elkaar nog nooit. "Tegen een qualifier spelen is altijd gevaarlijk", weet Goffin. "Je weet nooit hoe hij tegenover jou zal staan. Hij kan vertrouwen hebben, maar hij kan ook vermoeid zijn. Vooral omdat de kwalificaties door de regen tot zondag duurden. Dat kan veel energie kosten."

Bij winst treft Goffin in principe de Fransman Julien Benneteau (ATP-58), daarna wachten in theorie de Italiaan Fabio Fognini (ATP-27), de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-12) en titelhouder Roger Federer (ATP-2) in de kwartfinale.

"Er zijn geen makkelijke lotingen meer", zegt Goffin. "Er lopen zo veel goeie spelers rond. Een kwartfinale tegen Federer zou formidabel zijn, maar dat is nog ver weg. Ik bekijk het match per match. Het hangt van veel dingen af. Vorig jaar moest ik hier in de 1e ronde tegen Opelka, een qualifier, 5 sets knokken bij 35 graden. We zien wel." Normaal opent Goffin zijn toernooi dinsdag.