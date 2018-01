Bonaventure na uitschakeling op Australian Open: "Dit is schandalig"

Door de regen in Melbourne liep het speelschema heel wat vertraging op. "Dit waren geen omstandigheden een grandslamtornooi waardig", zegt Ysaline Bonaventure. "Het is schandalig hoe ze ons hebben behandeld. Het is ongelofelijk."

"Vrijdagmorgen kwamen we om 8 uur toe om de tweede ronde te spelen. Uiteindelijk kregen we om 22.30u te horen dat we naar huis mochten. We moesten de hele dag wachten. Ik ben niet de enige die dat allerminst als normaal beschouwt."

Uiteindelijk moest Bonaventure haar partij tegen Ivana Jorovic (WTA-280) indoor afwerken in het National Tennis Centre. De Servische won na 1 uur en 24 minuten met 6-4 en 7-6.