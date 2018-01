Goffin: "Wil zo lang mogelijk meegaan in Melbourne"

Rafael Nadal houdt alvast rekening met onze landgenoot, zo zei de Spanjaard vandaag. "Goffin heeft zijn kansen hier. Waarom niet?", stelde de nummer 1 van de wereld. "Hij is een van de beste spelers ter wereld. Als hij fysiek in orde is, is hij een van de meest complete spelers. Hij kan meestrijden voor de titel. Hij heeft zoveel talent en bovendien heeft hij inmiddels veel ervaring opgedaan in grote matchen."

Nadal speelde geen officiële match meer sinds zijn nederlaag tegen Goffin op de Masters in Londen in november. "Het is de eerste keer dat ik hier kom zonder officiële wedstrijd in de benen. Vorig seizoen heeft lang geduurd maar ik voel mij weer fris, zowel fysiek als mentaal. Ik ben heel gemotiveerd." Nadal opent zijn toernooi tegen de Dominikaan Victor Estrella Burgos.