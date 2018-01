Familieman Federer: "Domineren was plezant, maar de laatste jaren zijn leuker"

Toen ik een relatie begon met Mirka (die ook voor Zwitserland tenniste, red) op de Spelen van 2000 in Sydney, veranderde mijn leven compleet. Het was het beste dat me ooit is overkomen.

"De huidige is ongelooflijk. Ik kon het me niet voorstellen dat ik zou tennissen met 4 kinderen. Zo zag mijn droom er toen niet uit. In mijn dromen hoopte ik eens een beker in de lucht te steken, die van mijn thuisstad Bazel of die van Wimbledon. Of ik wou nummer 1 worden. Kinderen kwamen daar niet in voor."

"Spelen tegen Sampras, Agassi, Moya en Henman was héél cool. Ik kende ze van de videospelletjes. Dat ik ze daarna zelf in de kleedkamer tegenkwam was heel leuk."

"Ook de periode daarna was heel plezant. Winnen is altijd fijn, maar het was een heel stressvolle periode. De ene week moest het hier gebeuren, de andere week daar. Van award naar training, het stopte nooit."

"Toen ik een relatie begon met Mirka (die ook voor Zwitserland tenniste, red) op de Spelen van 2000 in Sydney, veranderde mijn leven compleet. Het was het beste dat me ooit is overkomen. Deze fase, de laatste 8 jaar, is denk ik dan ook de beste. Ik ben een echte familieman. Ik houd van vrienden en familie en ben blij dat we er zoveel hebben."