Goffin mag uitkijken naar kwartfinale tegen Federer

De loting voor de hoofdtabel van de Australian Open heeft duidelijk gemaakt dat David Goffin (ATP-7) het in zijn eerste ronde zal opnemen tegen een kwalificatiespeler.

Als de Sportman van het Jaar die wedstrijd wint, moet hij het tegen de Fransman Benneteau (ATP-58) of de Japanner Taro (ATP-98) opnemen. In de derde ronde wacht waarschijnlijk de Italiaan Fognini (ATP-27). In de achtste finales speelt Goffin normaal gezien tegen de Tsjech Berdych (ATP-20) of de Argentijn Del Potro (ATP-12).

De klapper volgt hoogstwaarschijnlijk in de kwartfinales. Dan zou Goffin titelhouder Roger Federer (ATP-2) kunnen treffen. De Zwitser ontmoet in de eerste ronde de Sloveen Bedene (ATP-51), terwijl nummer 1 van de wereld Rafael Nadal met de Dominicaan Estrella Burgos (ATP-81) de degens kruist.

Goffin is de enige Belg die rechtstreeks op de hoofdtabel staat. Steve Darcis (ATP-82) zei af met een blessure. Ruben Bemelmans (ATP-119) speelt kwalificaties.