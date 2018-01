Wickmayer: "Ik heb weinig te verliezen in 2018"

"Veel punten hoef ik niet te verdedigen dit jaar. Ik heb hard gewerkt in de winter. Ik ben er zeker klaar voor."

Voor het eerst in 8 jaar moet Wickmayer de kwalificaties doorworstelen op een grandslamtoernooi. Vanochtend won ze haar eerste match op de Australian Open. Wickmayer versloeg de Zwitserse speelster Jil Teichmann (WTA-141) in twee sets: 6-4 en 7-6.

"Een grote aanpassing is het niet. Matchen zijn matchen. Ik ben blij dat ik op het terrein sta. Veel verandert het niet voor mij."

"Niks is een must. Ik speel match per match en dan zien we wel wat het eindstation is. Als het deze week niet lukt, zullen de resultaten de komende weken wel volgen."