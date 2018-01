Nishikori: "Niet fit genoeg voor Australian Open"

Nishikori maakte in augustus bekend dat zijn seizoen van 2017 erop zat door een gescheurde pees in zijn pols. Hij revalideerde onder meer in de Kim Clijsters Sports & Health Club in Bree.

Nishikori, die als hoogste ATP-positie de 4e plaats bekleedde, bereikte 3 keer de kwartfinales in Melbourne (2012, 2015, 2016). Vorig jaar ging hij er bij de laatste 16 uit na een zware vijfsetter tegen de latere laureaat Roger Federer.

"Het herstel verloopt goed, maar ik voel me nog niet 100 procent klaar om een vijfsetter te spelen", verklaarde de Japanner zijn besluit. "Het doet me pijn om af te melden. De Australian Open is mijn favoriete toernooi, mijn "thuistoernooi"..."