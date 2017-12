Hewitt haalt tennisracket vanonder het stof en dubbelt op Australian Open

Ex-nummer 1 Lleyton Hewitt, die in zijn carrière onder andere de US Open en Wimbledon won, haalt zijn racket weer vanonder het stof om te dubbelen op de grandslam in zijn thuisland.

In 2016 nam hij op de Australian Open eigenlijk afscheid van het tennis, maar Hewitt kan het tennissen toch niet laten. Ook op Wimbledon en als kapitein van de Australische Daviscup-ploeg dubbelde hij vorig jaar nog eens.

Nu komt hij dus weer in actie in eigen land met aan zijn zijde landgenoot Sam Groth. "We gaan ons amuseren. Daar draait de Australian Open om. Ik ga er echt genieten. We zijn elke dag aan het trainen. We doen niet zomaar mee voor ons plezier, we nemen het wel degelijk serieus."

Sam Groth, momenteel nummer 248 van de wereld, neemt na de Australian Open ook afscheid van zijn tennisracket. Hij hoopt ook nog op een wildcard voor het enkelspel.