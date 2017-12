Azarenka krijgt wildcard voor Australian Open: "Mijn favoriete toernooi"

Azarenka verloor op Wimbledon van Simona Halep op 10 juli en kwam daarna niet meer in actie door een voogdijkwestie met haar ex-partner. De Wit-Russische miste onder meer de finale van de Fed Cup en is ook helemaal weggezakt op de WTA-ranking (208e).

Van de organisatie van de Australian Open, het toernooi dat Azarenka won in 2012 en 2013, krijgt ze nu een wildcard voor het eerste grandslamtoernooi van het nieuwe tennisseizoen.

"Ze zit in een moeilijke situatie en we willen haar op deze manier proberen te steunen. We kijken ernaar uit om haar in Melbourne te mogen verwelkomen en te zien spelen", laat toernooidirecteur Craig Taylor optekenen.

Azarenka is in de wolken met haar wildcard. "De Australian Open kunnen spelen is een positieve manier om 2018 te beginnen. Het is een hard en moeilijk jaar geweest en ik kan niet wachten om te spelen in Melbourne. De Australian Open is mijn favoriete toernooi."