Australian Open-organisatie: "Serena Williams heeft zich ingeschreven"

Serena Williams schreef de Australian Open dit jaar voor de 7e keer op haar erelijst. In april kondigde ze aan dat ze zwanger was en dat ze haar racket een tijdje aan de haak zou hangen.

Op 1 september beviel de 36-jarige Williams van een dochtertje, Alexis Olympia. Intussen is ze weer aan het trainen en heeft de Amerikaanse, momenteel 22e op de WTA-ranglijst, zich ingeschreven voor Melbourne.

Zo telt de inschrijvingslijst van de Australian Open bij de vrouwen 98 van de 100 speelsters uit de top 100. Alleen Svetlana Koeznetsova (12e) en de Chinese Zheng Saisai (94e) zullen door blessures verstek moeten laten gaan.

"We staan te popelen om mama Serena te mogen ontvangen", zegt de organisatie. Nog een leuke bijkomstigheid: Serena Williams heeft 23 grandslamtoernooien gewonnen. Dat is er eentje minder dan de Australische recordhoudster Margaret Court. In theorie kan Williams het record in Melbourne dus evenaren.