Vandeweghe, halvefinaliste met Belgische roots: "Maar ik spreek geen Nederlands"

De bekendste Vandeweghe-telg is wellicht Kiki Vandeweghe. De nonkel van Coco was in de jaren 80 een van de betere NBA-spelers en schopte het twee keer tot All-Star. Kiki's zus Tauna, de moeder van Coco, was een olympische zwemster op de Spelen van 1976. Zij zette in december 1991 Coco op de wereld.

Coco Vandeweghe was zeven jaar oud toen Venus Williams, haar opponente in de halve finales, voor het eerst op de Australian Open stond. "Als kind keek ik naar haar op, zij is een ongelooflijke speelster", zegt Vandeweghe. "Het is echt gek om tegenover haar te staan in de halve finales van een grandslamtoernooi."

Zoals haar achternaam doet vermoeden, heeft Vandeweghe Belgische roots. "Mijn overgrootvader was een Belg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog week hij uit naar Canada. Ik heb nog familie in Zulte", vertelt ze.

"Het is jammer dat het WTA-toernooi in Brussel geschrapt is. Dat was voor mij een ideale gelegenheid om mijn familie te bezoeken. Ik weet wel dat er een goede voetbalploeg in de streek is (Zulte Waregem, red), maar het is niet vanzelfsprekend om op de hoogte te blijven van de resultaten. En neen, ik spreek jammer genoeg geen Nederlands", lacht Vandeweghe.