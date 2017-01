Gérard wipt de nummer 1 van de wereld en mag naar halve finales

Vorig jaar stond Joachim Gérard al eens in de finale op de Australian Open, maar daar botste hij toen op Gordon Reid. De Britse toptennisser klopte onze landgenoot toen in twee sets.

Dit keer kwamen de twee elkaar al meteen tegen in de eerste ronde. Gérard, de nummer drie op de wereldranglijst, trok deze keer aan het langste eind. Na een spannende wedstrijd, die meer dan twee uur duurde en waarin hij een matchbal redde, won de Belg uiteindelijk met 7-5, 5-7 en 7-5.

"Het was geen grootse wedstrijd, maar ik ben altijd blijven aanklampen. Dit is super. Het is de eerste keer dat ik de nummer 1 van de wereld kan verslaan op een grandslam. Dat doet mij plezier."

Gérard neemt het voor een plaats in de finale op tegen de Fransman Nicolas Peifer (ITF-5).