VIDEO: Woordenwisseling tussen Tsonga en Wawrinka: "Waarom kijk je zo?"

De spanning was duidelijk te snijden afgelopen nacht in Melbourne, tijdens de kwartfinale tussen Jo-Wilfried Tsonga en Stan Wawrinka. De Zwitser had net in een tiebreak de eerste set gewonnen, maar tijdens de rustpauze kwam het tot een verbaal opstootje.