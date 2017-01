Kim Clijsters: "Ik sta vannacht op voor David Goffin"

Vannacht rond 5 uur speelt David Goffin (ATP-11) in de kwartfinales van de Australian Open tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-15). Kim Clijsters zet haar wekker.

"Ik ga zeker opstaan voor de wedstrijd. Het wordt een hele mooie wedstrijd. Daar twijfel ik niet aan", vertelt "Aussie Kim" aan Sporza.

Hoe ver schopt Goffin het in Melbourne? "In de kwartfinales van een grandslamtoernooi maakt iedereen kans", weet Clijsters. "En hij speelt tegen Dimitrov, niet tegen Nadal of Federer."

"Murray en Djokovic zijn al uit het toernooi gekegeld. Daarom moet je extra in je kansen geloven. Voor David is alles nog mogelijk in Melbourne."