Tegenstander van Goffin: "Ik moest de inspiratie terugvinden"

"Ik vind dat David zijn opslag opmerkelijk veel verbeterd heeft. Het is een van de belangrijkste wapens in zijn spel geworden."

"Hij is ook in staat om enkele grootse slagen boven te halen. En hij is een van de beste verdedigers in het circuit."

"David beweegt opmerkelijk goed en leest het spel ook zeer goed. Het wordt een moeilijke match, maar ik ben blij dat ik weer zulke belangrijke duels kan spelen."