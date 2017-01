Wie is uw (overgebleven) favoriet voor de Australian Open?

Roger Federer (ATP-17) is met 17 grandslamtitels recordhouder in het mannentennis. Doet hij er komende zondag een bij?

Of wint zijn landgenoot Stan Wawrinka (ATP-4)? De Zwitser was drie jaar geleden de beste in Melbourne.

Ook Rafael Nadal (ATP-9) staat een keer op de erelijst in Australië. Hij won het grandslamtoernooi in 2009.

David Goffin (ATP-11) heeft nog nooit een grandslamtoernooi gewonnen. Hij doet op de Australian Open een gooi naar de top 10 van het mannentennis. Of zit er meer in voor onze landgenoot?