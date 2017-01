Carl Maes over nederlaag Murray: "Dit had zijn editie moeten worden"

"Dit had zijn jaar moeten worden en dan heeft onder meer de aparte speelstijl van Zverev ervoor gezorgd dat Murray niet zijn beste wedstrijd heeft gespeeld."

Waarom vond Murray geen antwoord op het spel van Zverev? "De linkshandige Zverev heeft elke kans gegrepen om naar het net te komen en de punten kort te houden. Hij heeft de tweede opslag van Murray heel veel gevat aangevallen en daardoor kwam Murray nooit echt in z'n ritme."

"Die aparte speelstijl, zijn rol als topfavoriet en zijn nummer 1-status hebben voor extra druk gezorgd waar Murray niet zo goed mee is omgesprongen."

"Dit lijkt me wel een accident de parcours. We mogen deze nederlaag zeker niet overroepen. Maar de Australian Open blijft op die manier wel een zwarte vlek op zijn palmares. De weg lag een beetje open", zegt Maes over de vijfvoudige verliezende finalist in Melbourne.