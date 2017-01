Goffin: "Een bijna perfecte wedstrijd gespeeld"

"Ik had nochtans een lange match verwacht. Ik was klaar om tot middernacht te knokken, mocht dat nodig zijn. Maar alles lukte vandaag. Mijn returns zaten goed, ik speelde solide, agressief en opportunistisch."

"Ik wist dat ik voldoende in huis had om Karlovic te kloppen. Dat het zo vlot zou gaan in drie sets is een verrassing. Ik ben hier dus heel gelukkig mee."

Goffin (ATP-11) neemt het in de achtste finales op tegen Dominic Thiem (ATP-8). "Ik ken hem goed. We trainen vaak samen, ook al hebben we een totaal verschillende speelstijl. Vorig jaar klopte ik hem hier nog na een superwedstrijd, maar op Roland Garros was hij de beste", zegt Goffin.

Coach Thierry Van Cleemput: "Een wedstrijd tegen Thiem is altijd moeilijk. Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Thiem is een grote belofte in de tenniswereld en slaat heel hard. Ze kennen elkaar heel goed. Ik verwacht een mooie wedstrijd."