Darcis na uitschakeling: "Moet in staat zijn om mijn hoogste klassering ooit te halen"

"Ik had heel graag een vijfde set afgedwongen, maar heb het hier en daar laten liggen. Ik kreeg de kans om te serveren voor de derde set, maar door de wind verlies ik een cruciaal punt bij 30-30. Dat is jammer."

"Door de omstandigheden was het heel moeilijk spelen. Het was geen goede wedstrijd, maar er was heel veel strijd. We deden allebei wat we konden. Ik ben ontgoocheld, maar denk dat ik het maximum eruit heb gehaald."

"Het lag dicht bij elkaar en de match is in het voordeel van Seppi gekanteld op enkele cruciale punten. Dat is tennis en niet het einde van de wereld. Nu overheerst de ontgoocheling want ik voelde dat er meer in zat."

Hoe blikt Darcis terug op zijn Australian Open? "Ik ben tevreden over mijn drie weken in Australië. Ik heb goed gespeeld en heb nergens pijn. Dat is positief. Ik moet op deze manier blijven verder werken en dan moet ik in staat zijn om mijn beste klassering te halen (44e in 2008, red)."