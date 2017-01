Ivo Karlovic: "David Goffin loopt als een konijn"

"Vandaag had ik in het begin van de partij wat last van zware benen, maar al snel begon ik meer te bewegen. Het geluid van de Australische fans gaf me ook de nodige energie. Daarna verliep alles lekker," vertelt Karlovic (ATP-21).

"Ik besef wel dat het tegen David Goffin moeilijker zal worden. Hij is een heel goede speler, die loopt als een konijn. Zijn return is ook uitstekend."

Goffin en Karlovic stonden nog nooit tegenover elkaar op het ATP-circuit. In de voorbereiding op de Australian Open klopte Goffin Karlovic wel op een demonstratietoernooi, in een partijtje van één set. Onze landgenoot won toen met 7-6 in de tiebreak.

"Dat duel duurde amper een set en bovendien regende het. Het was dus niet echt een wedstrijd. Toch heb ik bepaalde dingen opgemerkt, die ik uiteraard voor mezelf houd. Ik weet dat ik sterke punten heb om de tegenstanders pijn te doen. Goffin retourneert heel goed, maar als mijn opslag draait, kan niemand daar tegenop", besluit Karlovic.