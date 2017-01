Mertens over haar vriend en coach: "Kunnen tennis en privé gescheiden houden"

Het waren eigenlijk twee vliegen in een klap want sinds vorige zomer is hij ook mijn coach. Dat was een risico, maar het werkt wel goed. Eigenlijk beter dan verwacht.

Het waren eigenlijk twee vliegen in een klap want sinds vorige zomer is hij ook mijn coach. Dat was een risico, maar het werkt wel goed. Eigenlijk beter dan verwacht.

Elise Mertens traint sinds 2014 in de Kim Clijsters Academy in Bree. "Ze heeft me een berichtje gestuurd via Whatsapp. Dat is wel fijn. Ze wenste mij, maar ook Robbe, proficiat."

Robbe Ceyssens is de coach van Elise Mertens, maar de twee vormen ook een koppel. "Toen we acht en tien jaar oud waren, trainden we samen in de tennisclub in Hamont, maar daarna zijn we elkaar tien jaar uit het oog verloren. Heel toevallig zijn we elkaar dan weer op de club in Hamont eens tegen het lijf gelopen. En zo is dat begonnen."

"Het waren eigenlijk twee vliegen in een klap want sinds vorige zomer is hij ook mijn coach. Dat was wel een risico, maar het werkt wel goed. Eigenlijk beter dan verwacht. We zijn een goed team en kunnen privé en tennis gescheiden houden. Dat is toch wel heel belangrijk."