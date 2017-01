Nadal: "Goffin kan meespelen voor eindzege in Australian Open"

Komen Nadal en Goffin elkaar ook tegen op de Australian Open? Komen Nadal en Goffin elkaar ook tegen op de Australian Open?

Bij de Belgische mannen is het in Australië uitkijken naar David Goffin, die komende nacht in actie komt. "Of Goffin de verrassing kan worden op de Australian Open? Neen, want hij is al een topspeler", steekt Nadal de loftrompet over onze landgenoot.