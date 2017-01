Elise Mertens mag toch meedoen aan Australian Open... in het dubbel

Elise Mertens miste de kwalificaties voor het enkelspel in Melbourne. Elise Mertens miste de kwalificaties voor het enkelspel in Melbourne.

Door haar succes in Hobart kon Elise Mertens de kwalificaties voor de Australian Open niet spelen, maar ze zal toch in actie komen op het eerste grandslamtoernooi van het jaar: ze dubbelt in Melbourne aan de zijde van de Amerikaanse Louisa Chirico.