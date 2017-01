Flipkens: "Het is koffiedik kijken, maar ik heb niets te verliezen"

De loting zit allesbehalve mee. Als je iets wilt vermijden in de eerste ronde, is het wel een wedstrijd tegen een speelster uit de top 10 of top 20.

Hoe verliep de voorbereiding van Flipkens? "Ik heb het laatste half jaar gespeeld met pijn aan mijn pols. Uiteindelijk heb ik een botscan laten doen en toen bleek dat er een kraakbeenletsel was. Ik heb 1 spuitje gehad en een week later was ik weer pijnvrij aan het tennissen."

In de eerste ronde wacht Johanna Konta, de nummer 10 van de wereld en vorig jaar halvefinaliste in Melbourne. "Het is koffiedik kijken", zegt onze landgenote. "De loting zit allesbehalve mee. Als je iets wil vermijden in de eerste ronde, is het wel een wedstrijd tegen een speelster uit de top 10 of top 20. Maar ik heb niets te verliezen en hopelijk voelt zij de druk omdat ze punten moet verdedigen."

"Dat Konta gecoacht wordt door Wim Fissette (die in het verleden met Flipkens samenwerkte en ook Clijsters coachte, red), maakt niet uit. Ik speel tegen Konta, niet tegen de coach. Natuurlijk kent hij mij wel, maar het is wat het is."