Wickmayer: "Ik voel me goed, ondanks een blessure aan mijn pols"

In de eerste ronde wacht Lucie Safarova, geen gemakkelijke opdracht. "Ik zal alles geven en zo goed mogelijk spelen. Het is moeilijk om er op voorhand een resultaat op te kleven. Het is sowieso een zware loting, dus het zal nodig zijn om 100 procent klaar te zijn en dan zullen we wel zien."

"Safarova en ik hebben al een aantal keer tegen elkaar gespeeld (het staat 1-1, red) en ik moet me voorbereiden op een zware match. Ik zal mijn beste tennis moeten spelen. Ze is linkshandig, speelt agressief en heeft een sterke service en goede forehand."

Er worden in Melbourne temperaturen tot 38 graden Celsius voorspeld. "Fysiek zijn we allebei heel sterk, dus ik denk niet dat de hitte in iemands voordeel zal spelen. Het is ook elke keer anders."

Als Wickmayer de scalp verovert van Safarova, wacht in de tweede ronde meer dan waarschijnlijk Serena Williams. Is dat een leuk vooruitzicht? "Dat is een extra motivatie voor de eerste ronde, maar alle focus ligt op die eerste wedstrijd en dan zullen we wel zien wat de rest van het toernooi brengt", besluit Wickmayer.