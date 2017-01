Goffin loot gunstig in Melbourne, kleppers voor Flipkens en Wickmayer

Wickmayer keek Safarova in het verleden al twee keer in de ogen. In 2014 verloor ze in Indian Wells in twee sets, vorig jaar versloeg ze de Tsjechische in Miami. Wickmayer bereikte in 2010 en 2015 de achtste finales in Melbourne.

Kirsten Flipkens (WTA-73) krijgt in haar negende Australian Open meteen een topper voorgeschoteld met de Britse Johanna Konta, de nummer tien van de wereld. Konta, die getraind wordt door de Belg Wim Frisette, won twee van haar drie wedstrijden tegen Flipkens.