Keys (in 2015 halvefinalist) past net als Van Uytvanck voor Australian Open

Madison Keys veroverde in 2016 de hoofdtrofee in het WTA-toernooi van Birmingham. In Rio greep de 21-jarige Amerikaanse net naast olympisch brons.

Als 8e op de WTA-ranking kwam Keys nog in actie op de Masters, maar 3 dagen daarna onderging ze een kleine operatie aan haar linkerpols.

"De ingreep is heel goed verlopen", zegt Keys. "Er werd geen enkele pees geraakt, maar ik wil mijn tijd nemen om terug te komen. Ik zal nog niet in staat zijn om te spelen op de Australian Open (waar ze in 2015 onderuitging in de halve finales tegen de latere winnares Serena Williams, red)."