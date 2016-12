Del Potro past voor Australian Open: "Moet eerst topfit zijn"

Maar presteren op de Australian Open in januari ziet hij niet haalbaar. "Over twee weken begint de Australian Open en ik denk niet dat ik dat zal halen", zegt Del Potro. "Ik moet fysiek volledig fit zijn om het een heel jaar vol te houden."

Del Potro wil geen risico's nemen. "Ik moet mijn prioriteiten stellen. Als tennis twee jaar kon wachten op mij, dan kan de Australian Open wel nog een jaar extra wachten."

Del Potro hield ook de boot af of hij in februari zal aantreden in het Daviscup-duel tegen Italië. "Er is nog wat tijd om fit te geraken, maar die matchen worden op gravel gespeeld. Op die ondergrond heb ik het altijd moeilijk."

Opvallend: Del Potro speelt op het einde van 2016 wel nog twee exhibitiewedstrijden in Buenos Aires en Mar del Plata. De Spanjaard David Ferrer is telkens zijn tegenstander.