Federer kan vrijdag de oudste nummer 1 ooit worden.

Roger Federer (ATP-2) heeft zijn wedstrijd in de 2e ronde van het ATP-toernooi in Rotterdam gewonnen. Hij versloeg de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP-36) in 2 sets. Als de Zwitser zijn volgende duel wint, wordt hij de oudste nummer 1 uit de geschiedenis.