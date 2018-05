Het favoriete boek van Sabine Appelmans: "Winning ugly"

Op haar 21e heeft Sabine Appelmans "Winning ugly" van oud-speler en tenniscoach Brad Gilbert verslonden. "Het was een van de eerste boeken over psychologie in mijn sport", vertelt ze.

"Het gaat erover dat niet altijd degene met het meeste talent ook wint. Want er is meer dan het talent: ook het psychologische spelletje telt mee."

"Ze zeiden me vaak: "Sabine, je bent veel te braaf, veel te lief op het terrein." "Toen ik "Winning ugly" las, dacht ik: "Ze hebben misschien nog gelijk ook.""

"Ik was dat braaf meisje uit Erembodegem, maar in zo'n harde wereld was het af en toe toch nodig om op het terrein je mannetje te staan. Ik heb heel veel opgestoken uit het boek."

Met succes. Later zou Appelmans ook topspeelsters als Conchita Martinez of Arantxa Sanchez-Vicario kloppen.