Tennislegende Nastase zorgt weer voor opschudding: 2 arrestaties op 1 dag

De Roemeense politie communiceerde over de feiten in de vorm van een persbericht, zonder de naam van Nastase te vernoemen. "De man werd aangehouden in een zichtbaar dronken toestand. Wanneer hem gevraagd werd een alcoholtest te ondergaan, toonde hij zich weerspannig en beledigde hij politieagenten", lezen we.

Na een passage op het hoofdkwartier van de politie mocht Nastase weer vertrekken. Er werd een onderzoek naar hem geopend voor het rijden in dronken toestand en het weigeren monsters af te staan. Daarvoor kreeg de ex-tennisser een boete van 1.000 lei (215 euro). Zijn rijbewijs werd ook voor 3 maanden ingetrokken.

Om te bewijzen dat de agenten geweld hadden gebruikt bij zijn arrestatie, ging Nastase op een scooter naar het ziekenhuis om daar een dokterscertificaat te verkrijgen. Bij het verlaten van het ziekenhuis werd Nastase opnieuw gearresteerd, nu voor rijden zonder geldig rijbewijs.

Begin februari werd Nastase door de ITF geschorst tot 23 april 2020. Als kapitein van het Roemeense Fed Cup-team had hij zich in april 2017 racistisch en agressief gedragen tijdens de ontmoeting tussen zijn land en Groot-Brittannië. Hij beledigde de umpire, de Britse kapitein Anne Keothavong en speelster Johanna Konta. De scheldende Nastase werd daarop het stadion uitgezet.